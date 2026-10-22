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Investment-Tipp

SAP SE-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Buy

SAP SE-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Buy

Die SAP SE-Aktie wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
205.15 EUR -1.90 EUR -0.92 %
Charts | News | Analysen

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP nach Quartalszahlen von 205 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern für das dritte Quartal hätten die jüngst signalisierte positive Dynamik des Softwarekonzerns bestätigt, schrieb Nay Soe Naing in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die besser als erwartet ausgefallenen Eckdaten dürften damit die Bedenken der Anleger hinsichtlich einer kurzfristigen Kosteninflation im KI-Bereich etwas zerstreuen. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Margenprognosen.

Aktienanalyse online: Die SAP SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:02 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 210,00 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 14,29 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 146.175 SAP SE-Aktien. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2026 um 2,5 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 28.01.2027 wird SAP SE Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2026 gewähren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 05:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09:16 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 SAP SE Neutral UBS AG

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