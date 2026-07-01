Aktieneinstufung

JP Morgan Chase & Co. hat eine umfassende Prüfung der SAP SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die US-Bank JPMorgan hat SAP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Ein Medienbericht über geplante Senkungen der Personal- und Reisekosten sowie einen Fokus auf den langfristig wichtigen Bereich Künstliche Intelligenz bei Neueinstellungen sei ein weiteres Signal, dass SAP wohl erhebliche Investitionen und Zukäufe brauche, um wettbewerbsfähig zu bleiben, schrieb Toby Ogg in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Ob dies ausreiche, bleibe aber abzuwarten. Ogg hält die im Marktkonsens abgebildete Margendynamik für die kommenden Jahre für zu optimistisch - sie basiere noch auf Prämissen aus der Vor-KI-Ära.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die SAP SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von SAP SE befand sich um 13:57 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 139,98 EUR ab. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 25,02 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 954.728 SAP SE-Aktien den Besitzer. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2026 31,7 Prozent ein. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte SAP SE am 23.07.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 09:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 09:56 / BST





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