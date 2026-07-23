SAP SE-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Verkaufen bewertet

Aktieneinstufung

24.07.26 16:34 Uhr

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der SAP SE-Aktie durch DZ BANK.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von SAP von 130 auf 120 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Trotz plangemäßer Cloudumsätze im Rahmen des Konsens belasteten anorganische Effekte die operative Marge, was zu einer leichten Senkung des Ergebnisausblicks 2026 führe, schrieb Armin Kremser am Freitag nach dem Quartalsbericht des Softwareherstellers.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die SAP SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:18 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,7 Prozent auf 138,24 EUR. Bisher wurden heute 2.268.268 SAP SE-Aktien gehandelt. Das Papier sank seit Jahresbeginn 2026 um 32,5 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.