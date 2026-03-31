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SAP SE-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein

24.04.26 11:07 Uhr
Barclays Capital mit wegweisender Analyse: So beurteilen die Experten die SAP SE-Aktie | finanzen.net

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der SAP SE-Aktie durch Barclays Capital liegen vor.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Der aus Cloudverträgen in den nächsten zwölf Monaten zu erwartende Umsatz (current cloud backlog - CCB) sei stark, schrieb Sven Merkt am Freitag nach den Quartalszahlen. In Verbindung mit den ausführlichen Kommentaren zum Thema KI dürfte dies die Sorgen der Anleger dämpfen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die SAP SE-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von SAP SE konnte um 10:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,8 Prozent auf 148,80 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 47,85 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 1.129.536 SAP SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 28,6 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q2 2026 wird am 23.07.2026 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

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