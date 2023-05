SAP startet nach Qualtrics-Verkauf Aktienrückkauf über bis zu 5 Mrd Euro

Aktien in diesem Artikel SAP 122,10 EUR

Von Hans-Joachim Koch

FRANKFURT (Dow Jones)--SAP will in großem Stil Aktien zurückkaufen und damit einen Teil des Erlöses aus dem im Herbst vor dem Abschluss stehenden Verkauf der US-Tochter Qualtrics an die Aktionäre leiten. Das Volumen betrage bis zu 5 Milliarden Euro. Die Rückkäufe sollen in der zweiten Jahreshälfte beginnen und bis 2025 vollständig umgesetzt sein. Bedingung für den Start sei allerdings der Vollzug der Qualtrics-Transaktion, so SAP.

Das starke Momentum im Geschäft sei ein weiterer Grund für die Entscheidung zum Aktienrückkauf gewesen. "Die stetige Kapitalrückführung an Aktionäre hat für uns Priorität und ist Ausdruck unserer Finanzdisziplin", sagte Finanzvorstand Dominik Asam.

Zuletzt hatte der Softwarekonzern 2022 und 2020 eigene Aktien zurückgekauft für jeweils rund 1,5 Milliarden Euro.

