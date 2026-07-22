SAP steigert Cloud-Auftragsbestand stärker als erwartet

23.07.26 22:36 Uhr

DOW JONES--SAP hat sein Cloud-Wachstum im zweiten Quartal mit etwas langsamerem Tempo fortgesetzt. Der Cloud-Auftragsbestand wuchs jedoch überraschend deutlich. Der Walldorfer Softwarekonzern bestätigte seine Wachstumsprognose, muss beim Ausblick für das Betriebsergebnis wegen kürzlich abgeschlossener Übernahmen aber kleine Abstriche machen. Die SAP-US-Hinterlegungsscheine (ADR) steigen in einer ersten Reaktion nachbörslich um 6,5 Prozent.

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Der Cloud-Umsatz stieg im zweiten Quartal währungsbereinigt um 24 Prozent zum Vorjahr auf 6,28 Milliarden Euro. Im Vorquartal hatte das Wachstum bei 27 Prozent gelegen. Analysten hatten im Konsens mit 6,25 Milliarden gerechnet.

SAP will möglichst viele Kunden in die Cloud bringen. Der Umstieg ist von großer Bedeutung, weshalb die Anleger besonders auf Zahlen zum Cloud-Wachstum achten.

Entscheidend ist deshalb auch der Current Cloud Backlog (CCB), der die gesicherten Aufträge auf ein Jahr anzeigt. Er stieg währungsbereinigt um 26 Prozent auf 22,9 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha 22,1 Milliarden erwartet.

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Für das laufende Jahr stellt SAP weiterhin ein währungsbereinigtes Cloud-Wachstum von 23 bis 25 Prozent auf 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro in Aussicht. Im Vorjahr hatte das Wachstum bei 26 Prozent gelegen.

Der Anstieg des CCB soll hinter dem Wachstum von 25 Prozent aus dem Vorjahr zurückbleiben. Der aktuelle Analystenkonsens steht bei einem Wachstum von 22,6 Prozent.

Das Betriebsergebnis (Non-IFRS) soll nun um 13 bis 17 Prozent auf 11,8 bis 12,2 Milliarden Euro zulegen. Bislang hatte SAP ein Wachstum von 14 bis 18 Prozent in Aussicht gestellt. Hintergrund ist ein Verwässerungseffekt aus den im Juli abgeschlossenen Übernahmen von Dremio und Prior Labs, den der Konzern auf 100 Millionen Euro schätzt.

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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo

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July 23, 2026 16:37 ET (20:37 GMT)