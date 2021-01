SAP übernimmt Berliner Softwarefirma Signavio

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Berliner Softwareanbieter Signavio soll Teil des SAP-Konzerns werden. Beide Seiten einigten sich auf einen entsprechenden Übernahmevertrag, der laut Pressemitteilung nach Freigabe durch die zuständigen Behörden bis Ende März umgesetzt sein soll. Angaben zu finanziellen Details wurden nicht gemacht.

SAP will die Firma mit rund 200 Beschäftigten mit seinem Geschäftsbereich Business Process Intelligence verknüpfen. Signavio sei eine der führenden Firmen im Bereich Business Process Intelligence und Prozessmanagement, heißt es in der Mitteilung. Hauptprodukt ist ein webbasiertes Tool zur Modellierung von Geschäftsprozessen.

SAP könne seinen Kunden künftig leichter helfen, ihre Geschäftsprozesse schneller zu verstehen, zu verbessern, zu transformieren und in großem Umfang zu steuern.

Business Process Intelligence ist wichtiger Bestandteil des SAP-Angebots "Rise with SAP", das der Konzern ebenfalls am Mittwoch ankündigte. Ziel des Angebots ist es, SAP-Kunden vermehrt dazu zu bringen, Kernprozesse ihrer Unternehmenssteuerung in die Cloud zu verlagern.

January 27, 2021 10:28 ET (15:28 GMT)