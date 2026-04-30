DAX24.287 ±-0,0%Est505.831 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,09 +2,9%Nas25.114 +0,9%Bitcoin67.434 +0,7%Euro1,1709 -0,3%Öl110,7 +1,3%Gold4.564 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Autozölle belasten VW & Co. -- Berkshire Hathaway setzt mehr um -- GameStop will eBay übernehmen -- Xiaomi, Samsung, SK hynix, Merck, Bitcoin, Rüstungsaktien, NEL im Fokus
Top News
Ausblick: Infineon verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Infineon verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Ballard Power stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Ballard Power stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SAP übernimmt KI-Spezialisten Prior Labs und Dremio

04.05.26 13:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
147,90 EUR 3,66 EUR 2,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--SAP hat zwei Übernahmen zur Stärkung seiner KI-Fähigkeiten angekündigt. Wie der Walldorfer Softwarekonzern mitteilte, übernimmt er Prior Labs mit Sitz in Freiburg und will das Unternehmen mit Investitionen von über 1 Milliarde Euro in den kommenden vier Jahren zu einem führenden KI-Labor für strukturierte Daten ausbauen. Zudem kauft SAP Dremio, einen Anbieter einer speziell für KI-Agenten entwickelten Datenplattform. Der Dremio-Zukauf soll zu einer besseren Integration von Daten aus SAP-eigenen Systemen und anderen Systemen beitragen. Die Kaufpreise wurden nicht genannt.

Prior Labs ist laut SAP ein Pionier für sogenannte "Tabellarische Foundation Models (TFMs)", einer KI, die speziell für strukturierte Daten entwickelt wurde. Anders als Große Sprachmodelle (LLMs) können sie auf der Grundlage tabellarischer Daten etwa Zahlungsverzögerungen, Lieferantenrisiken, Upselling-Möglichkeiten und das Risiko von Kundenabwanderung genau vorhersagen. "SAP hat schon früh erkannt, dass die größte ungenutzte Chance in der Unternehmens-KI nicht in großen Sprachmodellen liegt, sondern in KI, die für die strukturierten Daten entwickelt wurde, auf denen die Unternehmen weltweit basieren," sagte SAP-CTO Philipp Herzig. Das Unternehmen soll auch nach Abschluss der Übernahme weiterhin als eigenständige Einheit agieren.

Dremio wiederum soll die Angebote von SAP Business Data Cloud und SAP HANA Cloud ergänzen. "Unternehmens-KI scheitert nicht an den Modellen, sondern an den Daten", sagte Herzig "Solange Geschäftsdaten fragmentiert und ohne Kontext bleiben, können KI-Agenten ihr Potenzial nicht entfalten. Dremio beseitigt genau diesen Engpass."

Der Abschluss beider Transaktionen wird für das dritte Quartal erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2026 07:41 ET (11:41 GMT)

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
29.04.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
29.04.2026SAP SE BuyUBS AG
27.04.2026SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
27.04.2026SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
29.04.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
29.04.2026SAP SE BuyUBS AG
27.04.2026SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
27.04.2026SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
24.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.04.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
29.01.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen