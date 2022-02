SAP und Arvato kooperieren bei Plattform für öffentlichen Sektor

FRANKFURT (Dow Jones)--SAP und die Bertelsmann-Tochter Arvato Systems wollen gemeinsam eine Cloud-Plattform gezielt für den öffentlichen Sektor in Deutschland schaffen. In der Ankündigung betonen die Unternehmen, dass Datenverarbeitung und Datenhaltung wie auch der Betrieb sämtlicher Services komplett in Deutschland erfolgen werden. Dazu werde ein neues Unternehmen gegründet, an dem beide sich beteiligen, wobei Arvato für den Betrieb zuständig sein werde.

Ziel sei es, "die digitale Transformation in Deutschland voranzubringen" und den "Einsatz moderner Cloud-Technologie in der Verwaltung zu beschleunigen". Zur Erfüllung der Vorgaben für den öffentlichen Sektor sei auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vorgesehen.

Das Angebot basiere auf der Cloud-Plattform Azure von Microsoft. Laufen können dort Anwendungen von Microsoft, SAP, aber auch zugelassene Drittanbieter, heißt es in der Mitteilung. Mit dem US-Konzern verbindet SAP bereits eine enge Zusammenarbeit für die eigenen Cloud-Lösungen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/smh/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2022 06:40 ET (11:40 GMT)