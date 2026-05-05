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SAP und Fresenius investieren gemeinsam in KI-gestütztes Klinikinfosystem

06.05.26 07:16 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands größter Softwarekonzern SAP (SAP SE) und der Klinikbetreiber Fresenius (Fresenius SECo) bauen ihre strategische KI-Partnerschaft weiter aus. Gemeinsam investieren beide Konzerne in Avelios Medical, einem Entwickler von Krankenhausinformationssystemen der nächsten Generation für die Cloud, wie sie am Mittwoch mitteilten.

Die Unternehmen hatten ihre Partnerschaft im Januar verkündet und seinerzeit erklärt, gemeinsam künstliche Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen voranbringen zu wollen. Dabei hatten sie seinerzeit erklärt, mittelfristig einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag zu investieren.

"Mit unserer Beteiligung an Avelios Medical gehen wir einen weiteren Schritt beim Aufbau eines digitalen Gesundheitsökosystems - interoperabel, verlässlich und KI-fähig", sagte Christian Pawlu, der bei Fresenius`Klinikgesellschaft Helios für das operative Geschäft zuständig ist.

Avelios Medical entwickelt den Angaben zufolge ein modulares Krankenhausinformationssystem (KIS), das klinische und administrative Prozesse durchgängig digitalisiert und auf offenen Standards aufbaut. Damit entstehe eine skalierbare Plattform, die Versorgungsteams entlaste, Prozesse harmonisiere und Innovation schneller in den klinischen Alltag bringe, hieß es./tav/stk

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