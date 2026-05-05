SAP und Fresenius investieren gemeinsam in KI-gestütztes Klinikinfosystem
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands größter Softwarekonzern SAP (SAP SE) und der Klinikbetreiber Fresenius (Fresenius SECo) bauen ihre strategische KI-Partnerschaft weiter aus. Gemeinsam investieren beide Konzerne in Avelios Medical, einem Entwickler von Krankenhausinformationssystemen der nächsten Generation für die Cloud, wie sie am Mittwoch mitteilten.
Die Unternehmen hatten ihre Partnerschaft im Januar verkündet und seinerzeit erklärt, gemeinsam künstliche Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen voranbringen zu wollen. Dabei hatten sie seinerzeit erklärt, mittelfristig einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag zu investieren.
"Mit unserer Beteiligung an Avelios Medical gehen wir einen weiteren Schritt beim Aufbau eines digitalen Gesundheitsökosystems - interoperabel, verlässlich und KI-fähig", sagte Christian Pawlu, der bei Fresenius`Klinikgesellschaft Helios für das operative Geschäft zuständig ist.
Avelios Medical entwickelt den Angaben zufolge ein modulares Krankenhausinformationssystem (KIS), das klinische und administrative Prozesse durchgängig digitalisiert und auf offenen Standards aufbaut. Damit entstehe eine skalierbare Plattform, die Versorgungsteams entlaste, Prozesse harmonisiere und Innovation schneller in den klinischen Alltag bringe, hieß es./tav/stk
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent