Sapphire Foods India: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Sapphire Foods India hat am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,44 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 8,91 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,77 Milliarden INR umgesetzt.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,177 INR sowie einem Umsatz von 8,74 Milliarden INR in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.net
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