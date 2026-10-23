Sapphire Foods India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Sapphire Foods India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,05 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sapphire Foods India -0,400 INR je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,88 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 7,42 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Verlust je Aktie von 0,234 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 8,63 Milliarden INR erwartet.
Redaktion finanzen.net
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