Saratoga Investment legte Quartalsergebnis vor
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Saratoga Investment hat am 06.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,41 USD gegenüber 0,840 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite hat Saratoga Investment im vergangenen Quartal 33,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Saratoga Investment 30,7 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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