Saratoga Investment legte Quartalsergebnis vor

08.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite hat Saratoga Investment im vergangenen Quartal 33,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Saratoga Investment 30,7 Millionen USD umsetzen können.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,41 USD gegenüber 0,840 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Saratoga Investment hat am 06.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Saratoga Investment

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Saratoga Investment

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung