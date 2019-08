Sarif-Visite wirbelt Zeitplan auf G7-Gipfel durcheinander

BIARRITZ (dpa-AFX) - Der Überraschungsbesuch des iranischen Außenministers Mohammed Dschawad Sarif am Rande es G7-Gipfels in Biarritz hat den Zeitplan der Staats- und Regierungschefs durcheinander gewirbelt. Eine eigentlich für 16.45 Uhr geplante Pressekonferenz am Sonntag von Kanzlerin Angela Merkel mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu einer geplanten Initiative für mehr Stabilität in der von islamistischem Terrorismus bedrohten Sahel-Region sollte später beginnen. Fragen wurden nicht zugelassen. Auch ein Statement der Kanzlerin zum Stand der Verhandlungen auf dem Gipfel wurde nach hinten verschoben./bk/hot/mfi/cb/DP/fba