Sartorius Aktie News: Sartorius am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Die Sartorius-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 275,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Sartorius-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 274,00 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 278,00 EUR. Von der Sartorius-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.290 Stück gehandelt.

Am 16.08.2022 markierte das Papier bei 417,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 262,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius-Aktie derzeit noch 4,95 Prozent Luft nach unten.

Am 20.04.2023 hat Sartorius die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Sartorius am 21.07.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Sartorius-Anleger Experten zufolge am 19.07.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,40 EUR fest.

