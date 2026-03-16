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Sartorius gibt sich neue Mittelfristiziele ab 2027

17.03.26 07:41 Uhr
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Sartorius AG Vz.
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GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius (Sartorius vz) sieht sich in den kommenden Jahren weiter im Aufwind. So sollen Kernkompetenzen gestärkt, zukünftige Geschäftsfelder gezielt ausgebaut und die eigene Effizienz gesteigert werden, "um auch zukünftig besser abzuschneiden als der Markt", sagte der seit Juli 2025 amtierende Konzernchef Michael Grosse laut Mitteilung vom Dienstag im Vorfeld des Kapitalmarkttages in Göttingen. Dazu legt er neue Mittelfristziele für die Jahre ab 2027 auf.

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Das Management des Dax-Konzerns strebt demnach an, die relevanten Märkte jährlich um etwa 100 bis 200 Basispunkte zu übertreffen. Auf Konzernebene peile Sartorius damit ein organisches Umsatzwachstum von 8 bis 11 Prozent pro Jahr an. Beide Sparten sollen hierzu beitragen, wobei das Bioprozessgeschäft stärker wachsen soll als das Laborgeschäft. Zugleich will Sartorius seine Profitabilität weiter steigern. Die operative Marge (bereinigte Ebitda-Marge) des Konzerns soll jährlich um rund 0,50 bis 0,75 Prozentpunkte zulegen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr war die Marge auf 29,7 Prozent gestiegen.

Wesentliche Treiber der künftigen Entwicklung sieht das Unternehmen den jetzigen Angaben zufolge vor allem in Skaleneffekten und in einem steigenden Umsatzanteil der margenstarken Verbrauchsmaterialien, aber auch in Optimierungen des täglichen Geschäfts./tav/nas

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Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
16.03.2026Sartorius vz OutperformBernstein Research
13.03.2026Sartorius vz NeutralUBS AG
12.03.2026Sartorius vz OverweightBarclays Capital
06.03.2026Sartorius vz Sector PerformRBC Capital Markets
04.03.2026Sartorius vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
16.03.2026Sartorius vz OutperformBernstein Research
12.03.2026Sartorius vz OverweightBarclays Capital
11.02.2026Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
04.02.2026Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.03.2026Sartorius vz NeutralUBS AG
06.03.2026Sartorius vz Sector PerformRBC Capital Markets
04.03.2026Sartorius vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.2026Sartorius vz HaltenDZ BANK
04.02.2026Sartorius vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

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