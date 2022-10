Sartorius präzisiert Ausblick für Spartenumsatz 2022

FRANKFURT (Dow Jones)--Sartorius hat die Umsatzprognosen für seine beiden Sparten präzisiert. Für die Sparte Bioprocess Solutions, die Technologien für die Herstellung von Biopharmazeutika und Impfstoffen anbietet, erwartet der Laborausrüster nun ein Umsatzwachstum in der unteren Hälfte der bisherigen Bandbreite von etwa 17 bis 21 Prozent. Darin enthalten ist ein Beitrag aus Akquisitionen von etwa 2 Prozentpunkten.

Die Sparte steuerte in den ersten neun Monaten fast 80 Prozent zum Konzernumsatz in Höhe von 3,11 Milliarden Euro bei. Den Konzernumsatz sieht Sartorius im Gesamtjahr jetzt auch in der unteren Hälfte der prognostizierten Bandbreite von etwa 15 Prozent bis 19 Prozent.

Bei der auf Technologien für die Life-Science-Forschung und Pharmalabore spezialisierten Sparte Lab Products & Services rechnet die Sartorius AG dagegen nun mit Umsatzwachstum in der oberen Hälfte der angepeilten Spanne von etwa 6 bis 10 Prozent, davon etwa 1 Prozentpunkt aus Akquisitionen.

Die operativen EBITDA-Margen werden unverändert bei 36 Prozent bzw. 26 Prozent erwartet. Die Konzernmarge soll im Gesamtjahr etwa 34 Prozent erreichen.

October 19, 2022 03:14 ET (07:14 GMT)