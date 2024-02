Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Donnerstagmittag tiefer

Kurs der Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 339,20 EUR.

Das Papier von Sartorius vz befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 339,20 EUR ab. Die Sartorius vz-Aktie sank bis auf 332,70 EUR. Bei 337,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 28.617 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2023 auf bis zu 471,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Bei 215,30 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 320,50 EUR.

Am 19.10.2023 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 810,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 18.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 17.04.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,78 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

