Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Das Papier von Sartorius vz konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 404,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 404,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 404,00 EUR. Bisher wurden heute 3.946 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2023 auf bis zu 471,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 14,35 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 293,30 EUR am 22.06.2022. Mit einem Kursverlust von 37,74 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 499,57 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Am 21.04.2022 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,44 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,77 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.020,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sartorius vz einen Umsatz von 791,10 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.04.2023 terminiert. Schätzungsweise am 18.04.2024 dürfte Sartorius vz die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2023 9,67 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

