Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteuert sich am Freitagvormittag

So entwickelt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 354,60 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 354,60 EUR. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 356,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 356,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.800 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 419,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 215,30 EUR am 31.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 39,28 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,966 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 336,88 EUR an.

Sartorius vz ließ sich am 19.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,44 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 810,70 EUR in den Büchern – ein Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 1.020,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.04.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 17.04.2025.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Sartorius vz-Aktie ein

Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im DAX

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag stärker