Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 217,10 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere um 11:47 Uhr 1,6 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 217,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 215,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17.767 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 03.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 369,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 70,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.07.2024 (199,50 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,11 Prozent.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,827 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 273,00 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 28.01.2025. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 906,80 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 849,80 Mio. EUR umgesetzt.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 16.04.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 16.04.2026.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

März 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Sartorius vz-Aktie angepasst

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt schlussendlich