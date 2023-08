Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit Kurseinbußen

Sartorius vz im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 374,40 EUR.

Das Papier von Sartorius vz befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 374,40 EUR ab. Die Sartorius vz-Aktie sank bis auf 372,70 EUR. Bei 374,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 3.527 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR an. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 20,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 291,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 28,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 381,83 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 21.07.2023. Das EPS wurde auf 1,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.020,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 832,00 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 19.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 22.10.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,97 EUR je Sartorius vz-Aktie.

