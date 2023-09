Sartorius vz Aktie News: Anleger schicken Sartorius vz am Freitagvormittag ins Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 369,20 EUR.

Um 09:05 Uhr rutschte die Sartorius vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 369,20 EUR ab. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 367,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 369,90 EUR. Zuletzt wechselten 4.443 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 471,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,76 Prozent hinzugewinnen. Am 27.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 291,90 EUR ab. Abschläge von 20,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 402,67 EUR aus.

Am 21.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 832,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.020,00 EUR umgesetzt worden waren.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 19.10.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,94 EUR je Sartorius vz-Aktie.

