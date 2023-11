Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochmittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 240,80 EUR nach oben.

Die Sartorius vz-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 240,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 242,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 237,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.490 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 471,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2023 erreicht. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 48,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 310,25 EUR.

Am 19.10.2023 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 810,70 EUR in den Büchern – ein Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 1.020,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 30.01.2024 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,25 EUR fest.

