Sartorius vz Aktie News: Anleger schicken Sartorius vz am Freitagvormittag ins Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 294,70 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 294,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Sartorius vz-Aktie ging bis auf 292,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 296,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.888 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2023 auf bis zu 471,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 37,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 215,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 26,94 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 310,25 EUR angegeben.

Sartorius vz gewährte am 19.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 810,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.01.2024 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,10 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag fester

Aufschläge in Frankfurt: nachmittags Gewinne im DAX

Donnerstagshandel in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im LUS-DAX