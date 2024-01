Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Mittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,9 Prozent auf 346,30 EUR.

Das Papier von Sartorius vz konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,9 Prozent auf 346,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 349,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 340,00 EUR. Bisher wurden heute 39.542 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Am 06.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von 36,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 37,83 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 321,50 EUR.

Am 19.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 810,70 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q4 2023 wird am 30.01.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,12 EUR fest.

