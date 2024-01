Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz präsentiert sich am Nachmittag stärker

So bewegt sich Sartorius vz

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere zuletzt 3,3 Prozent.

Um 15:52 Uhr wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 344,30 EUR nach oben. Bei 349,30 EUR erreichte die Sartorius vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 340,00 EUR. Zuletzt wechselten 64.726 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 471,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 37,47 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 321,50 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 19.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 810,70 EUR im Vergleich zu 1.020,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2024 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,12 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

