Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz springt am Mittag an

Das Papier von Sartorius vz konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 7,0 Prozent auf 446,80 EUR. Kurzfristig markierte die Sartorius vz-Aktie bei 448,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 422,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 78.052 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 489,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,72 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 22.06.2022 auf bis zu 293,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 52,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 492,71 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 21.04.2022. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,77 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 1.020,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 791,10 EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.04.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 18.04.2024.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,65 EUR fest.

