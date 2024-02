Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Freitagmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 341,60 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 341,60 EUR. Die Sartorius vz-Aktie legte bis auf 342,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 341,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.457 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 471,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 38,09 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 215,30 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 36,97 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 320,50 EUR.

Sartorius vz gewährte am 19.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 2,44 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 810,70 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,52 Prozent verringert.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q1 2024 wird am 18.04.2024 erwartet. Sartorius vz dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.04.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 4,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

