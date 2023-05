Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Sartorius 280,50 EUR

Um 11:48 Uhr rutschte die Sartorius vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 350,40 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Sartorius vz-Aktie bei 349,70 EUR. Bei 351,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12.735 Sartorius vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (471,70 EUR) erklomm das Papier am 06.02.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 25,72 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 293,30 EUR am 23.06.2022. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 19,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 460,67 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 20.04.2023. Es stand ein EPS von 1,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 2,44 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,45 Prozent auf 903,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1.020,00 EUR umgesetzt.

Am 21.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 19.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 9,15 EUR im Jahr 2023 aus.

