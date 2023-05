Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagnachmittag nahezu unbewegt

Aktien in diesem Artikel Sartorius 280,50 EUR

Die Sartorius vz-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 351,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 354,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Sartorius vz-Aktie bis auf 343,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 351,50 EUR. Zuletzt wechselten 29.354 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 471,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 25,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 293,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 460,67 EUR.

Am 20.04.2023 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,69 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 2,44 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 903,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,45 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Sartorius vz am 21.07.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 19.07.2024 dürfte Sartorius vz die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,15 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

