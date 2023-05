Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Sartorius 280,50 EUR

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 352,90 EUR. Die Sartorius vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 353,60 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 351,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.133 Sartorius vz-Aktien.

Am 06.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR an. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 25,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 293,30 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2022 erreicht. Mit Abgaben von 20,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 460,67 EUR.

Sartorius vz veröffentlichte am 20.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 903,20 EUR in den Büchern – ein Minus von 11,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 1.020,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 21.07.2023 gerechnet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 19.07.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,15 EUR je Aktie.

