Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 281,90 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 281,90 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Sartorius vz-Aktie bei 281,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 282,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19.615 Sartorius vz-Aktien.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,11 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 215,30 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,937 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 333,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 18.04.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,26 Prozent auf 819,60 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 903,20 Mio. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Sartorius vz am 19.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 18.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,13 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

