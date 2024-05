Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagnachmittag gesucht

Kurs der Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Sartorius vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 283,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,4 Prozent auf 283,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 287,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 282,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 38.951 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 35,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 215,30 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 24,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,937 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 333,75 EUR.

Sartorius vz veröffentlichte am 18.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 819,60 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 903,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,26 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 19.07.2024 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 18.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,13 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius vz-Aktie: Was Analysten von Sartorius vz erwarten

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX sackt am Dienstagnachmittag ab