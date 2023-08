Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochvormittag billiger

Sartorius vz im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 358,80 EUR ab.

Um 09:05 Uhr rutschte die Sartorius vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 358,80 EUR ab. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 356,70 EUR. Bei 359,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 2.207 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Am 06.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 291,90 EUR. Dieser Wert wurde am 27.06.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 18,65 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 393,50 EUR angegeben.

Am 21.07.2023 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 832,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.020,00 EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Sartorius vz am 19.10.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 22.10.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,92 EUR fest.

