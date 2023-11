Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 243,90 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 243,90 EUR zu. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 246,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 245,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.244 Sartorius vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.02.2023 bei 471,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 93,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 215,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 13,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 310,25 EUR aus.

Sartorius vz gewährte am 19.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.020,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 810,70 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.01.2024 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

