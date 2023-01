Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 350,50 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 356,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 342,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 46.285 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 03.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 605,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 42,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.06.2022 bei 293,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 19,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 511,42 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 21.04.2022 vor. Das EPS wurde auf 2,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.020,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sartorius vz einen Umsatz von 791,10 EUR eingefahren.

Am 26.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 30.01.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 9,72 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie verliert letztlich kräftig: Sartorius will auch in Zukunft weitere Unternehmen übernehmen

Sartorius-Aktie: Sartorius-Chef rechnet mit begrenztem Wachstum wegen Arbeitskräftemangel

DAX-Wert Sartorius-Aktie deutlich höher: Sartorius kommt bei Wachstumsplänen schneller voran

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com