Sartorius vz Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Sartorius vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 340,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 1,3 Prozent auf 340,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Sartorius vz-Aktie bei 337,50 EUR. Mit einem Wert von 342,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 19.723 Stück.

Am 06.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,41 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 58,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 321,50 EUR angegeben.

Sartorius vz veröffentlichte am 19.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,52 Prozent auf 810,70 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1.020,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.01.2024 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 5,12 EUR je Aktie aus.

