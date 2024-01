Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag billiger

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 340,00 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 340,00 EUR. Bei 339,00 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 342,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 1.728 Stück.

Am 06.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR an. Gewinne von 38,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 215,30 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 321,50 EUR.

Sartorius vz gewährte am 19.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 810,70 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.01.2024 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,12 EUR im Jahr 2023 aus.

