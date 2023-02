Sartorius vz Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Sartorius vz

Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 448,60 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Sartorius vz-Aktie ging bis auf 446,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 447,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.961 Sartorius vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (478,20 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2022. Mit einem Zuwachs von 6,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 293,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,95 Prozent.

Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 492,71 EUR.

Am 21.04.2022 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,93 Prozent auf 1.020,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 791,10 EUR in den Büchern gestanden.

Am 20.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 18.04.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2023 9,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Januar 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Sartorius vz-Aktie angepasst

Sartorius-Aktie knickt ein: Berenberg hat Sartorius auf 'Hold' abgestuft

Sartorius-Aktie springt an: Sartorius 2022 mit deutlichem Wachstum

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com