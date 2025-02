Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Montagmittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 274,80 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 274,80 EUR. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 270,70 EUR. Bei 272,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 13.974 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 383,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 39,63 Prozent zulegen. Am 03.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 199,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,40 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,728 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 267,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 28.01.2025. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 906,80 Mio. EUR – ein Plus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 849,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Sartorius vz am 16.04.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.04.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 4,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

