Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit Kursabschlägen

Sartorius vz im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,4 Prozent auf 235,10 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 235,10 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Sartorius vz-Aktie bis auf 234,30 EUR. Bei 239,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.080 Sartorius vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 383,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 199,50 EUR. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 17,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,857 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 273,00 EUR.

Am 28.01.2025 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 0,12 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 906,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 849,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 16.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Am 16.04.2026 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 4,84 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Februar 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Sartorius vz-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: DAX fällt mittags

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX notiert mittags im Plus