Sartorius vz Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Sartorius vz

Die Sartorius vz-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 380,50 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 379,50 EUR. Bei 385,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 26.763 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 471,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 19,33 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 293,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 29,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 496,17 EUR.

Am 21.04.2022 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Sartorius vz am 20.04.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 18.04.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,72 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

März 2023: Analysten sehen Potenzial bei Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie gibt kräftig nach: Milliardenübernahme für Geschäft mit Gentherapie-Technologie

Sartorius-Aktie in Grün: Sartorius blickt mit Zuversicht nach vorne - Jahresprognose und Ziele bestätigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com