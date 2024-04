Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Mittag schwächer

Sartorius vz im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sartorius vz. Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 349,60 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 349,60 EUR. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 347,20 EUR ein. Bei 356,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 22.478 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Am 15.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 406,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 16,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 215,30 EUR ab. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 62,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,963 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 344,50 EUR.

Am 19.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 18.04.2024 terminiert. Am 17.04.2025 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,24 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

