Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 355,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Sartorius vz-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 355,10 EUR. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 355,10 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 356,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.145 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 406,90 EUR markierte der Titel am 15.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 215,30 EUR am 31.10.2023. Mit einem Kursverlust von 39,37 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,963 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 344,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 19.10.2023.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 18.04.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 17.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,24 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

