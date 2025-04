Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag tiefrot

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,1 Prozent im Minus bei 204,30 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,1 Prozent auf 204,30 EUR abwärts. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 203,70 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 211,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 71.440 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 357,60 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 75,04 Prozent hinzugewinnen. Am 03.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 199,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 2,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,823 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 280,10 EUR.

Am 28.01.2025 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 906,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 849,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 16.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 16.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Sartorius vz.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 4,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

