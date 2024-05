Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz schiebt sich am Nachmittag vor

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 288,10 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 288,10 EUR nach oben. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 291,50 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 284,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.986 Sartorius vz-Aktien.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 215,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,740 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,937 EUR je Sartorius vz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 333,75 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 18.04.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 819,60 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 903,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Sartorius vz am 19.07.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Sartorius vz.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,13 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

