Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 373,00 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 373,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 375,60 EUR. Bei 358,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 53.487 Sartorius vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2023 auf bis zu 471,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 26,46 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 291,90 EUR fiel das Papier am 27.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 393,50 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 21.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 832,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Sartorius vz am 19.10.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 22.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Sartorius vz.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 5,92 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

DAX 40-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Sartorius vz-Investition eingebracht

Sartorius vz-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Sartorius-Aktien steigen weiter - Chart und Aufträge machen Hoffnung