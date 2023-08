Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz büßt am Donnerstagvormittag ein

Sartorius vz im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 359,90 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 359,90 EUR ab. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 357,40 EUR. Bei 358,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.795 Sartorius vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 471,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,06 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2023 Kursverluste bis auf 291,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 393,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 21.07.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Sartorius vz im vergangenen Quartal 832,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sartorius vz 1.020,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.10.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 22.10.2024 dürfte Sartorius vz die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,92 EUR je Sartorius vz-Aktie.

