Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochnachmittag in Grün

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 198,25 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,3 Prozent auf 198,25 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 200,30 EUR. Bei 197,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.095 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,29 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 19,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,816 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 257,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 22.07.2025. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 884,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Sartorius vz am 16.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 15.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,96 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

